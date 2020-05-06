В Киеве общественный транспорт продолжит работу в ограниченном режиме и с началом ослабления карантинных мер 11 мая.

Об этом в ходе брифинга 6 мая заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Когда мы говорим про первый этап ослабления карантина, речь идет о постепенном выходе, а не про полное снятие всех ограничений, именно поэтому наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме. До 22 мая точно", - сказал Кличко.

По его словам, планируется увеличение количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены.

"Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом сотрудников к месту работы. Метро откроется по решению правительства, и это будет не сразу. Пригородный транспорт правительство обещало запустить в первую очередь с началом послаблений", - сказал Виталий Кличко.

Кличко о транспорте - с 05:50

Напомним, в Киеве по состоянию на 6 мая зафиксировали уже 1 651 случай коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что метро в Киеве и других городах откроют не раньше конца июня.

Мы подробно писали о том, когда запустят общественный транспорт в Украине.