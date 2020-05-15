15 мая в мире и в Украине отмечают Международный день семьи. В этом году дате исполняется уже 25 лет. Собрали открытки и поздравления ко Дню семьи, а также информации об истории праздника.

Открытки и поздравления

С Днем семьи! Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, мир, достаток и уют.

Пусть каждое утро начнется с улыбки,

с поддержки любимых и смеха детей.

Семья - где не будут ругать за ошибки,

а там где помогут стать добрей и сильней.

Пусть семья навсегда останется надежным убежищем, куда можно вернуться в любой ситуации, где тебя любят и ждут.

Береги своих родных, цени тех, кто всегда рад твоему возвращению домой!

Любовь, забота, поддержка, искренность, защита = семья.

С днем семьи! Спасибо, что рядом с вами чувствую заботу, благодарю за веселые события и приятные традиции.

Поздравляю с Днем семьи, ненаглядные мои!

Обнимаю, понимаю, жить в согласии желаю.

Самое ценное - это семья!

В ней родные всегда поддержат тебя,

Помогут пройти все преграды смеясь,

И ты понимаешь, что жизнь удалась.

С праздником, с днем семьи! Пусть встречи будут теплыми, а расставания безболезненным. Пусть добрым и счастливым будет каждый день.

С Днем семьи! Счастья и тепла в отношениях

С Международным днем семьи!

Улыбок, света, солнца.

Пусть лучики добра всегда

Сияют вам в оконце.

С днем семьи вас, родные! Вы всегда будете для меня примером

Желаю счастья, радости, здоровья и терпенья. Пусть праздник будет радостным в каждое мгновенье

И пусть кружится голова

От счастья и удачи.

Пока в семье любовь жива,

то все мы можем, значит

Из истории праздника

Международный день семьи провозгласила Генассамблея ООН 20 сентября 1993 года с целью обратить внимание на такие явления, как существование неполных семей и увеличивающееся количество разводов.

С 15 мая 1995 года праздник ежегодно отмечают во всем мире. В честь него устраивают концерты, радио- и телепрограммы. Ежегодно для Международного дня семей выбирается тема. В прошлом году темой была заявлена: "Семьи и меры по борьбе с изменением климата". В 2020 году - "Семья в развитии".

У праздника есть своя эмблема. Это символом сердца в зеленом круге, которое простирается вверх и образует крышу дома.

День семьи - хороший повод провести время со своими близкими. Можно вместе сходить на прогулку, приготовить обед, поиграть в настольные игры, нарисовать плакат, высадить цветы, украсить дом семейными фотографиями.

В ООН уверены, что простые занятия с семьей делают отношения более крепкими и здоровыми.