15 мая в мире и в Украине отмечают Международный день семьи. В этом году дате исполняется уже 25 лет. Собрали открытки и поздравления ко Дню семьи, а также информации об истории праздника.
Открытки и поздравления
С Днем семьи! Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, мир, достаток и уют.
Пусть каждое утро начнется с улыбки,
с поддержки любимых и смеха детей.
Семья - где не будут ругать за ошибки,
а там где помогут стать добрей и сильней.
Пусть семья навсегда останется надежным убежищем, куда можно вернуться в любой ситуации, где тебя любят и ждут.
Береги своих родных, цени тех, кто всегда рад твоему возвращению домой!
Любовь, забота, поддержка, искренность, защита = семья.
С днем семьи! Спасибо, что рядом с вами чувствую заботу, благодарю за веселые события и приятные традиции.
Поздравляю с Днем семьи, ненаглядные мои!
Обнимаю, понимаю, жить в согласии желаю.
Самое ценное - это семья!
В ней родные всегда поддержат тебя,
Помогут пройти все преграды смеясь,
И ты понимаешь, что жизнь удалась.
С праздником, с днем семьи! Пусть встречи будут теплыми, а расставания безболезненным. Пусть добрым и счастливым будет каждый день.
С Днем семьи! Счастья и тепла в отношениях
С Международным днем семьи!
Улыбок, света, солнца.
Пусть лучики добра всегда
Сияют вам в оконце.
С днем семьи вас, родные! Вы всегда будете для меня примером
Желаю счастья, радости, здоровья и терпенья. Пусть праздник будет радостным в каждое мгновенье
И пусть кружится голова
От счастья и удачи.
Пока в семье любовь жива,
то все мы можем, значит
Из истории праздника
Международный день семьи провозгласила Генассамблея ООН 20 сентября 1993 года с целью обратить внимание на такие явления, как существование неполных семей и увеличивающееся количество разводов.
С 15 мая 1995 года праздник ежегодно отмечают во всем мире. В честь него устраивают концерты, радио- и телепрограммы. Ежегодно для Международного дня семей выбирается тема. В прошлом году темой была заявлена: "Семьи и меры по борьбе с изменением климата". В 2020 году - "Семья в развитии".
У праздника есть своя эмблема. Это символом сердца в зеленом круге, которое простирается вверх и образует крышу дома.
День семьи - хороший повод провести время со своими близкими. Можно вместе сходить на прогулку, приготовить обед, поиграть в настольные игры, нарисовать плакат, высадить цветы, украсить дом семейными фотографиями.
В ООН уверены, что простые занятия с семьей делают отношения более крепкими и здоровыми.