15 мая отмечают День семьи. Фото: pixabay
15 мая отмечают День семьи. Фото: pixabay

15 мая в мире и в Украине отмечают Международный день семьи. В этом году дате исполняется уже 25 лет. Собрали открытки и поздравления ко Дню семьи, а также информации об истории праздника.

Открытки и поздравления

С Днем семьи! Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, мир, достаток и уют. 

с днем семьи гифка

Пусть каждое утро начнется с улыбки,

с поддержки любимых и смеха детей.

Семья - где не будут ругать за ошибки,

а там где помогут стать добрей и сильней.

день семьи 2020

Пусть семья навсегда останется надежным убежищем, куда можно вернуться в любой ситуации, где тебя любят и ждут.

день семьи

Береги своих родных, цени тех, кто всегда рад твоему возвращению домой!

с днем семьи

Любовь, забота, поддержка, искренность, защита = семья.

международный день семьи

С днем семьи! Спасибо, что рядом с вами чувствую заботу, благодарю за веселые события и приятные традиции.

день семьи открытка

Поздравляю с Днем семьи, ненаглядные мои!

Обнимаю, понимаю, жить в согласии желаю.

с днем семьи

Самое ценное - это семья!
В ней родные всегда поддержат тебя,
Помогут пройти все преграды смеясь,
И ты понимаешь, что жизнь удалась.

с днем семьи 2020

С праздником, с днем семьи! Пусть встречи будут теплыми, а расставания безболезненным. Пусть добрым и счастливым будет каждый день.

с днем семьи гифка

С Днем семьи! Счастья и тепла в отношениях

з днем сім'ї

з днем сім'ї

С Международным днем семьи!
Улыбок, света, солнца.
Пусть лучики добра всегда
Сияют вам в оконце.

с днем семьи

с днем семьи открытки

С днем семьи вас, родные! Вы всегда будете для меня примером

с днем семьи поздравления

Желаю счастья, радости, здоровья и терпенья. Пусть праздник будет радостным в каждое мгновенье

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пожелания с днем семьи

И пусть кружится голова
От счастья и удачи.
Пока в семье любовь жива,
то все мы можем, значит

с днем семьи открытки

Из истории праздника

Международный день семьи провозгласила Генассамблея ООН 20 сентября 1993 года с целью обратить внимание на такие явления, как существование неполных семей и увеличивающееся количество разводов.

С 15 мая 1995 года праздник ежегодно отмечают во всем мире. В честь него устраивают концерты, радио- и телепрограммы. Ежегодно для Международного дня семей выбирается тема. В прошлом году темой была заявлена: "Семьи и меры по борьбе с изменением климата". В 2020 году - "Семья в развитии".

У праздника есть своя эмблема. Это символом сердца в зеленом круге, которое простирается вверх и образует крышу дома.

День семьи - хороший повод провести время со своими близкими. Можно вместе сходить на прогулку, приготовить обед, поиграть в настольные игры, нарисовать плакат, высадить цветы, украсить дом семейными фотографиями.

В ООН уверены, что простые занятия с семьей делают отношения более крепкими и здоровыми.

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