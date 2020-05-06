В пятницу глава НБУ отчитается перед комитетом Рады
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности НБУ в условиях карантина.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев на странице Facebook, с среду, 6 мая.
"8 мая 2020 года комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет Главы Национального банка Украины Я.В.Смолия о деятельности НБУ", - написал он.
Ранее мы писали, что Глава НБУ Яков Смолий получает солидную зарплату. Его оклад составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.
Также мы сообщали, что Глава НБУ не внес в декларацию более 18 миллионов.