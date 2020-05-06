Авиасообщение Украины с внешним миром, которое было закрыто еще с середины марта из-за пандемии коронавируса, этим летом не возобновится.

Об этом в среду, 6 мая, в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - заявил министр.

В МИД также добавили, что на данный момент украинское небо открыто только для чартерных рейсов, которыми украинские граждане эвакуируются на родину.

Видео: YouTube/ 1+1. Слова Кулебы о международном сообщении с 06:55.

Тем временем движение городского, пригородного и междугороднего транспорта в Украине власти могут возобновить уже с 12 мая.

Ранее "Страна" разбиралась в том, когда в Украине возобновят работу маршрутки, автобусы, метро и откроется авиасообщение.