По состоянию на утро среды, 6 мая, в Киеве зафиксировали уже 1 651 случай коронавируса. За минувшие сутки заразились 68 жителей столицы. Это больше, чем было вчера: 5 мая covid-19 подтвердили у 48 человек.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 6 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По словам Кличко, среди заразившихся за прошлые сутки - трое медики. Заболели 21 женщина от 23 до 76 лет и девочка 4 лет, а также 45 мужчин от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет. 17 случаев за сутки выявили в Киево-Печерской Лавре. Кроме того, по данным мэра Киева, за сутки выздоровели 8 человек.

По данным Кличко, из 1 651 случая коронавируса в Киеве 28 оказались летальными, 99 пациентов выздоровели всего и за минувшие сутки - это восемь человек.

Районы-лидеры по Киеву - Печерский (23 новых случая) и Дарницкий (17). Вот разбивка по районам столицы по состоянию на утро вторника.

В итоге столица остается вторым регионом Украины по заболеваемости коронавирусом. На первом месте держится Черновицкая область.

Напомним, по состоянию на утро 6 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж по эпидемии коронавируса в Украине.