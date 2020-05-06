В Сумах из-за больного Covid-19 патрульного копа, целая рота его сослуживцев была отправлена на карантин.

Об этом в среду, 6 мая, информирует ТСН.

Сообщается, что почувствовав признаки ОРВИ полицейский сразу же обратился к медикам и ушел на больничный. Через некоторое время выяснилось, что патрульный контактировал со своим коллегой, у которого подтвердился коронавирус. В связи с этим на карантин пришлось отправить 50 патрульных.

По информации журналистов, еще 70 жителей Сум ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса среди работников магазина. Накануне в больницу с симптомами Covid-19 попала продавщица, до этого диагноз был подтвержден у еще пяти ее коллег. Магазин закрыт на двухнедельный карантин.

Напомним, что в Сумах, где первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 25 марта, жителям города запретили выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине зафиксировано уже 13 186 случаев заражения коронавирусом Covid-19.