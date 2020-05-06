NASA подтвердило свое участие в работе над фильмом с Томом Крузом. Актеру предоставят доступ на Международную космическую станцию, которую в апреле спустили пониже к Земле перед прибытием космического грузовика "Прогресс".

Об этом в Twitter сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.

"NASA в предвкушении от работы с Томом Крузом на МКС! Мы нуждаемся в популярных средствах информации, чтобы те вдохновляли новое поколение инженеров и ученых на нашу амбициозную реализацию планов", - написал Джим Брайденстайн.

Отметим, о намерениях Тома Круза вместе с Илоном Маском снять фильм в космосе сообщает Deadline. Это приключенческий боевик, который впервые будет снят в космическом пространстве.

Напомним, NASA следующим летом запустит миссию DART, чтобы отвести астероид от Земли.