Премьер-министр России Михаил Мишустин не будет принимать участие в видеосовещании президента России Владимира Путина по реализации решений по борьбе с Covid-19. Скорее всего премьер, заразившийся Covid-19, переносит тяжелую форму болезни.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщают "РИА Новости".

Владимир Путин проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с коронавирусом в среду, 6 мая. Песков рассказал, что присутствие Мишустина на совещании не ожидается.

Напомним, премьер-министр России 30 апреля сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он должен отправиться в больницу для лечения.

Также мы сообщали, что в РФ рассказали о состоянии премьера Мишустина, зараженного коронавирусом.