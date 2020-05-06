Президент США Дональд Трамп несмотря на свои ранние обещания, уже не уверен на все 100% в том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца этого года.

Об этом в среду, 6 мая, информирует CNN.

Так, во время пресс-конференции американского лидера спросили, убежден ли он в том, что вакцина будет разработана к концу года.

"Ты никогда не можешь быть ни в чем убежден. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс получить что-то очень существенное", - ответил Трамп.

Американский президент также сказал, что "у нас все отлично", и он ежедневно получает отчеты от компаний, работающих над разработкой вакцины.

Стоит отметить, что еще в воскресенье Трамп в эфире Fox News заявил: "Мы очень уверены, что к концу года мы получим вакцину".

Напомним, что по мнению ведущего инфекциониста США, к январю 2021 года в Соединенных Штатах Америки могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины от нового коронавируса.

Ранее мы сообщали, что по данным на утро 6 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек.