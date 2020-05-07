В Польше из-за эпидемии переносят президентские выборы, которые должны были состояться в это воскресенье, 10 мая. Власти предлагали провести их по почте - впервые в мире, но оппозиция не дала этого сделать и заблокировала законопроект в сенате.

О переносе договорились правящая коалиция во главе с фактическим руководителем страны, лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским.

Как пишет "Газета Выборча", выборы могут состояться в июле-августе этого года, но власть продолжает настаивать на заочном голосовании "в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации", хоть с 4 мая в стране уже начали поэтапно снимать карантин.

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее", - заявили в правящей партии.

Оппозиционные силы однако добиваются переноса голосования на май следующего года, чтобы оно прошло традиционно в кабинках для голосования.

Что происходит с польскими выборами и может ли подобный прецедент повториться в Украине, разбиралась "Страна".

Грозит политический кризис

Формально оппозиция была против проведения выборов в срок из-за того, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 млн избирателей вовремя.

Реальная же причина в том, что карантин считается бонусом власти, поскольку у нынешнего президента Анджея Дуды сейчас максимальные шансы переизбраться, а дальше на фоне ухудшения экономики эти шансы будут падать.

У власти еще был шанс преодолеть вето верхней палаты парламент в Сейме, где у нее большинство мест. Но что-то пошло не так: по данным источников польского радио ZET, не все провластные депутаты были готовы поддержать эту инициативу, чтобы не усиливать напряженность.

Конфликт вокруг выборов, как считают в правительстве, может вылиться в серьезный политический кризис и досрочные парламентские выборы, если закон о выборах президента по почте таки не примут.

"Если мы не выберем президента, то страна погрузится в хаос. Опасно отсутствие выборов, потому что это приведет к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и спровоцированным ей экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу", - сказал Дуда в интервью Gazeta Polska.

Как писала Politico, власти стремились провести выборы 10 мая "любой ценой", опасаясь падения популярности действующего президента после завершения пандемии.

"Власти выгоден сценарий почтовых выборов, поскольку чем дальше, тем экономическая ситуация хуже из-за карантина. Уже сейчас рейтинг президента Дуды составляет около 40%, и скорее всего он не сможет победить в первом туре, а во втором он может и проиграть. А если оппозиция бойкотирует выборы и летом, то правящей силе это только на руку, тогда второго тура не будет", - объясняет "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Выборы по почте, по задумке польских властей, должны пройти таким образом.

Так называемые избирательные пакеты должны были прийти за неделю до намеченной даты выборов. В избирательном пакете должны быть бюллетень, конверт для него, инструкция по голосованию, заявление о личном и тайном голосовании и конверт обратной связи.

После голосования надлежащим образом упакованный обратный конверт надо было бы отнести к специально подготовленному почтовому ящику на территории муниципалитета избирателя, который занесен в соответствующие списки.

Выборы в Украине: сбой Зе-машины и интерес мэров

Коронавирус может также повлиять и на избирательную кампанию в Украине - у нас на 25 октября запланированы местные выборы.

И тут как считают эксперты, если и будут попытки их перенести, то со стороны власти.

"Если в Польше перенос выборов невыгоден власти, то в Украине если кто гипотетически и заинтересован перенести выборы, так это как раз власть. Оппозиция хочет взять реванш на местных выборах - положение "слуг народа" проседает. И это стало бы сигналом к тому, что монобольшинство рассыпается и мегамашина Зе начинает давать сбои. И второй момент - у нас мэры очень влиятельные. Они уже фактически стартовали с предвыборной кампанией и переносить выборы они не хотят. На фоне карантина как раз мэры больших городов показали свою лидирующую роль в борьбе с коронавирусом. Киев, Днепр, Одесса, Харьков - им выгодно сейчас избираться", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Карасев не исключает возможных попыток Зе-команды отложить выборы, но они, считает эксперт, потерпит фиаско.

"Это будет чревато большими потерями, имиджевыми и политическими. Кроме того, выборы отвлекают народ от плохой экономической ситуации, фокус внимания людей, их протестная энергия будет перенаправлена на выборы, а не на власть. Потому что в августе-сентябре ситуация в экономике будет очень плохая", - прогнозирует Карасев.

И скорее всего выборы пройдут традиционно, для голосования по почте, по мнению Карасева, в Украине нет технических возможностей.

"И всегда будет повод обвинить в несправедливости результатов, мошенничестве. У нас и без почты выборы проходят скандально", - говорит политолог.

Как убежден Карасев, при любых раскладах (даже при второй волне коронавируса) выборы в Украине состоятся.

"Карантин если и продолжат осенью, то в в более облегченной форме, иначе экономике придет конец. К тому же, пошла активность основных участников - эти все коллизии вокруг мэров, конфликтные ситуации между местной и центральной властью, предупреждения президента, Авакова, популярность мэра Черкасс Бондаренко. Де-факто избирательная кампания в местные органы власти уже началась. Остановить ее будет очень трудно", - говорит Карасев.

Порошенко тоже хотел перенести выборы, когда ввел военное положение во время ситуации с захваченными в Керченском проливе кораблями.

"Но у него ничего не получилось - уже были потрачены огромные деньги на выборы и запущен предвыборный трек. Так и с местными выборами, перенести их не получится", - считает политолог.

А если у власти таки возникнет желание перенести выборы, она сможет это сделать, только введя чрезвычайное положение, говорят эксперты.

"Учитывая и то, что к осени карантинные меры ослабнут, то выборы скорее всего состоятся. А если и будет принято политическое решение об их переносе, то формально это делается просто - вводится ЧП, и они переносятся на неопределенное время", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Он также не верит в возможность голосования по почте.

"У нас вряд ли приживется эстонский вариант выборов по интернету или польский вариант п почте, заблокированный сенатом. Для этого в Украине необходимо менять законодательство", - говорит Бондаренко.

Впрочем, во власти пока все говорят, что выборы состоятся в срок - в конце октября.