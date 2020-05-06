ФОПы первой и второй группы плательщиков единого налога могут получить помощь на детей до десяти лет в связи с карантином из-за коронавируса. Услуга доступна уже с 6 мая на портале "Дія" в разделе "Пенсии, льготы и помощь".

Пошаговая инструкция по оформлению опубликована на портале "Дія".

Пособие будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей в возрасте до шести лет - 1 779 грн; для детей в возрасте от шести до десяти лет - 2 218 гривен).

Как оформить пособие?

Надо заполнить форму и добавить определенные документы. За три дня информация будет обработана управлением социальной защиты и будут перечислены средства на карточки предпринимателей.

К заявлению необходимо приложить:

фотокопию свидетельства о рождении ребенка;





фотокопию справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год, форма ОК-7 (можно сделать онлайн через Портал электронных услуг Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua);





сканкопию документа, удостоверяющего проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства;





если над ребенком есть опека, необходима сканкопия решения райгосадминистрации, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.

"Помощь будет выплачиваться на время карантина и в течение одного месяца после его отмены. То есть минимум в мае и июне", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за карантина в Украине без работы осталось почти 300 тысяч ФОПов.

Ранее мы писали, что во время карантина ФОПы могут не вести книгу доходов.