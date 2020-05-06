В Офисе президента считают, что юмор - сильный инструмент Владимира Зеленского в международной дипломатии и "оружие", которое он умело и часто использует.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба главы государства.

"Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует", - сказал Жовква.

По его словам, Зеленский "безупречно справился с задачей выработки соответствующего внешнеполитического курса", став "абсолютно равным игроком на мировой арене".

Также Жовква сказал, что многие представители иностранных государств проявили большой интерес к президенту Зеленскому, поэтому в пределах саммитов он проводил до 20 встреч, а иногда из-за плотного графика приходилось отказывать отдельным делегациям в аудиенции.

Заместитель главы Офиса президента утверждает, что сейчас интерес к Зеленскому на мировой арене не уменьшился, а даже вырос. По его словам, сейчас среди стратегических партнеров Украины - США, Германия, Франция, Польша и Турция.

"Стратегический партнер - это та страна, которая иногда в тяжелые времена готова помогать. И, что важно, иногда, понимая твои национальные интересы, готова соответствующим образом подстраивать свою политику", - заявил Жовква.

Кроме того, по его данным, Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. Речь идет о Японии, Китае и Индии. После карантина Зеленский планирует "азиатское турне".

Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что пришлось отложить несколько визитов президентов иностранных государств в Украину, которые планировались на март и апрель. Возможно, они состоятся летом.