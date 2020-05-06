Французские врачи рассказали о том, что первый случай коронавируса в стране был обнаружен еще в конце декабря 2019 года, а не в январе 2020, как считали ранее. Таким образом, пока весь мир следил за темпами развития эпидемии Covid-19 в Китае, вирус беспрепятственно расходился по Европе.

Об этом в среду, 6 мая, информирует BBC.

Сообщается, что "нулевого" пациента в Европе обнаружили после повторного анализа мазка, взятого у пациента из Франции. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призвала страны перепроверить картотеки больниц, чтобы получить более четкое представление о том, как распространялась инфекция. Примечательно, что пациент, найденный французским врачом, говорит, что не понимает, где мог заразиться. Он не путешествовал за границу перед госпитализацией.

Как рассказали журналисты, "ранним" пациентом был 43-летний мужчина из коммуны Бобиньи, к северо-востоку от Парижа. Врач, обнаруживший новый "нулевой" случай заражения вирусом, Ив Коэн заявил, что пациент заразился между 14 и 22 декабря.

Пациент по имени Амируш Аммар поступил в больницу 27 декабря с сухим кашлем, температурой и затруднением дыхания. Эти симптомы позже стали известны как основные признаки коронавируса. Это произошло за четыре дня до того, как региональное отделение ВОЗ в Китае уведомило о пациентах с пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань.

До сих пор эксперты считали, что три случая коронавируса, зарегистрированные во Франции 24 января, были первыми в стране. Двое из заболевших незадолго до этого приехали из Уханя, а третий был членом их семьи.

Профессор ветеринарной эпидемиологии из Университета Эдинбурга Роуланд Као считает, что обнаружение "раннего" пациента подчеркивает, с какой скоростью вирус, зародившийся в сравнительно отдаленном регионе, может распространиться по всему миру.

"Это значит, что у нас может быть очень мало времени на оценку ситуации и принятие решения", - говорит Као.

Более подробный отчет о "раннем" пациенте выйдет на этой неделе в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

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