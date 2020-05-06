В отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой может быть начата процедура по отстранению от должности из-за ее заявления по делу о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке".

Об этом сообщил известный юрист Андрей Портнов в комментарии "Украинским новостям".

Напомним, речь идет о деле о законности списания депозитов семьи Суркисов на сумму свыше 1 млрд гривен во время национализации "Приватбанка". Ранее Венедиктова выступила против возвращения Суркисам депозитов. И Верховный суд расценил это заявление генпрокурора как давление.

"Я не владею материалами дела и знаю о нем из открытых источников. Но любое публичное высказывание генпрокурора в отношении предстоящего дела, где прокуратура является стороной дела, является грубым вмешательством в правосудие. Такие действия регулируются уголовным законодательством и являются уголовно наказуемыми деяниями", - сказал Портов.

Юрист напомнил, что Верховный суд уже обратился с жалобой в Высший совет правосудия.

"Я считаю, что Высший совет правосудия может юридически зафиксировать это грубое вмешательство. Тогда в отношении генпрокурора должна быть начата процедура по ее отстранению от должности и привлечения к уголовной ответственности", - сообщил Андрей Портнов.

Также юрист прокомментировал заявление Игоря Коломойского о намерении обратиться к нему для защиты интересов в европейских судах.

"Никто из юристов нашей команды не вел дела "Приватбанка". Мы не вели дела, связанные с его национализацией или законопроектом по запрету на возвращение прежним владельцам национализированных банков. Поэтому наши юристы не смогут эффективно представить этот вопрос ни в Европейском суде по правам человека, ни в каком-либо другом суде. Поэтому, если Игорь Коломойский, как он сказал, обратится к нашей команде, то мы порекомендуем ему каких-то хороших специалистов на юридическом рынке", - сказал Портнов.

Напомним, Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в Приватбанке 18 мая.