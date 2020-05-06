В России за сутки выявили 10 559 заболевших коронавирусом - это новый рекорд по заболеваемости. 86 случаев оказались летальными. В одной Москве болезнь подтвердилась у 5 858 человек. Таким образом всего в России уже 165 929 зараженных.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 6 мая превысило 165,9 тысяч, за сутки оно выросло на 10 559. Четвертый день подряд прирост новых случаев остается в пределах 10 тысяч - 10,6 тыс. человек. Всего в стране от Covid-19 умерло 1 537 человек.

Лидером по количеству зараженных остается Москва (5 859 человек). На втором месте - Московская область (829). На третьем месте - Санкт-Петербург (312).

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксирован рекорд по выздоровевшим от коронавируса - 289 человек. На утро 6 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек, из которых 489 новых эпизодов заражений.