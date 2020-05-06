Так как учебный год во многих странах закончится дистанционно из-за коронавируса, YouTube и Facebook приняли решение провести онлайн-выпускные с участием известных артистов и блогеров.

Об этом информирует издание The Verge.

Гостями выпускного вечера на YouTube станут экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель, группа BTS, Леди Гага, Алиша Киз, а также блогеры Dude Perfect и The Try Guys. Кроме того, к онлайн-мероприятию присоединится и генеральный директор Google Сундар Пичай. Выпускной YouTube назначен на 6 июня, а его расписание станет известно уже 17 мая.

За два дня до этого, 15 мая свой онлайн-выпускной проведет Facebook. Гостями мероприятия от соцсети станут Опра Уинфри, Lil Nas X и Майли Сайрус.

Ранее мы писали, что Финляндия решила через две недели возобновить работу школ, которые были закрыты в марте в связи с пандемией Covid-19.

В ближайшее время школы планируют открыть и в Германии.