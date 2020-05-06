В Украине по состоянию на утро среды, 6 мая, в Вооруженных силах Украины 30 человек болеют коронавирусной болезнью и уже 49 человек выздоровели от Covid-19. При этом за прошлые сутки в украинской армии зафиксировали один новый случай заражения.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и два летальных случая", - сказано в сообщении.

За прошлые сутки в ВСУ выявили один новый случай Covid-19 - в Одесской области. Военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 257 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Одесской области уже более 500 больных Covid-19.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 6 мая в связи с пандемией коронавируса.