В среду, 6 мая, около Европейской площади вновь идет акция протеста предпринимателей под лозунгом "Карантин убивает". Участники акции перекрыли улицу Грушевского.

Об этом пишет ресурс Pavlovsky News на своей странице в Facebook.

"Участники протеста сегодня проводят акцию "Карантин убивает". Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий. Митинг только набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать люди, в том числе с регионов", - говорится в сообщении.

При этом собравшиеся сегодня под Кабмином люди - совсем не те, кто выходил на акцию 1 мая.

Сергей Доротич, один из организаторов предыдущей акции ФОПов, рассказал "Стране", что сегодня на улице Грушевского "непонятные люди".

"Я подошел на эту акцию около 9 утра, она какая-то непонятная. Да, там есть некоторые наши ФОПы, но все остальные - я не знаю кто эти люди. У нас уже на протяжении 8 месяцев акции ФОПов, но этих людей я не видел никогда. Они кричат контрверсийные кричалки, типа "Отменить карантин, потому что он убивает". Убивает все же вирус, а не карантин, его нужно ослабить - да, но какая-то женщина на этой акции кричала эти речевки, кашляя мне в лицо, говоря, что она предприниматель из Одессы. Наше движение предпринимателей в шоке сейчас, потому что мы не знаем, кто эти люди. Все резко начали поддерживать микробизнес".

Организация SaveФОП также заявила, что она не имеет к акции никакого отношения.

Неофициально предприниматели не исключают, что организована эта акция была самими властями с целью дискредитировать движение и представить защитников прав малого бизнеса неадекватами.

Правоохранители тем временем усилили меры безопасности во время акции в правительственном квартале столицы.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - написали в пресс-службе полиции.

В конце апреля предприниматели уже бастовали под Кабмином. Они заблокировали дорогу и требовали снять карантин с 1 мая. Бизнесмены недоумевали, почему они не работают, а Рошен и Эпицентр работает.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский пообещал раздать по 2000 гривен предпринимателям с детьми.