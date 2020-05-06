Начиная с марта на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине потрачено 1,8 млрд гривен бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что, по данным Государственного казначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд гривен, в том числе 455 млн гривен средств госбюджета и 1,3 млрд гривен средств местных бюджетов.

"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с Covid-19 составляет 2 398 млн гривен (512 млн гривен - государственный бюджет, 1,886 млн гривен - местные бюджеты)", - говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, куда ушли деньги

640,8 млн гривен было потрачено на медикаменты, медицинские изделия;





552,8 млн гривен - на приобретение медицинского оборудования;





462,5 млн гривен - на медицинские маски, антисептики, экспресс-тесты;





121,6 млн гривен - на услуги по предоставлению нерегулярных пассажирских перевозок (организация перевозки пациентов, больных коронавирусом, медицинских работников, перевозки персонала);





22,1 млн гривен - работы по капитальному ремонту объектов;





4,2 млн гривен - услуги по предоставлению питания пациентам, больным коронавирусом.

Ранее мы писали, что послы стран членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.