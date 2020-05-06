Украина на борьбу с коронавирусом потратила почти 2 миллиарда гривен из госбюджета
Начиная с марта на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине потрачено 1,8 млрд гривен бюджетных средств.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Отмечается, что, по данным Государственного казначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд гривен, в том числе 455 млн гривен средств госбюджета и 1,3 млрд гривен средств местных бюджетов.
"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с Covid-19 составляет 2 398 млн гривен (512 млн гривен - государственный бюджет, 1,886 млн гривен - местные бюджеты)", - говорится в сообщении.
В Министерстве уточнили, куда ушли деньги
- 640,8 млн гривен было потрачено на медикаменты, медицинские изделия;
- 552,8 млн гривен - на приобретение медицинского оборудования;
- 462,5 млн гривен - на медицинские маски, антисептики, экспресс-тесты;
- 121,6 млн гривен - на услуги по предоставлению нерегулярных пассажирских перевозок (организация перевозки пациентов, больных коронавирусом, медицинских работников, перевозки персонала);
- 22,1 млн гривен - работы по капитальному ремонту объектов;
- 4,2 млн гривен - услуги по предоставлению питания пациентам, больным коронавирусом.
Ранее мы писали, что послы стран членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.