Цены на нефть на мировых рынках снижаются в среду 6 мая из-за роста коммерческих запасов сырья в США, что возобновило опасения инвесторов по поводу перепроизводства сырья на фоне падения спроса на топливо.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 30,95 за баррель, что на $ 0,02 (0,06%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX выросли в цене на $ 0,04 (0,16%) - до $ 24,60 за баррель.

Нефть подешевела после того, как отчет Американского института нефти показал, что запасы нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 8,4 млн баррелей. Это больше, чем прогнозировали отраслевые эксперты. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей. В то же время увеличились запасы нефти на НПЗ.

Ранее цены на нефть заметно выросли, поскольку европейские и азиатские страны смягчают карантинный режим, направленный на сдерживание пандемии Covid-19, а производители сократили поставки топлива и энергоносителей на фоне снижения спроса. Но аналитики предупреждают, что восстановление баланса на рынке будет нестабильным.

Данные Управления энергетической информации будут опубликованы вечером 6 мая.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени, цена на нефть марки Brent установлена на уровне 30,77 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 31,62 доллара за баррель, что на 65 центов выше уровня закрытия торгов ($ 30,97).

Ранее цены на нефть начали пике из-за возможного возобновления торговой войны между Китаем и США.

Также стало известно, что с 1 мая члены альянса ОПЕК+ начали сокращать добычу нефти, чтобы стабилизировать цены на рынке.