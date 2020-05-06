В Одесской области количество зараженных коронавирусом перевалило за 500 случаев.

Об этом в среду, 6 мая, информирует министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава в Одессе и области с начала эпидемии зарегистрировано 505 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. При этом за прошедшие сутки было зафиксировано 36 новых случаев заболевания. 3 человека в Одесской области умерли, 20 выздоровели.

Коронавирус подтвержден в том числе и у 95 медицинских работников региона.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине зафиксировано уже 13 186 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Ранее мы писали, что Днепропетровская область выбилась в лидеры антирейтинга украинских регионов по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.