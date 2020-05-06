По состоянию на утро среды, 6 мая, в Харьковской области коронавирус выявили уже у 410 человек. Днем ранее число инфицированных в регионе составляло 377. Так, за сутки в области зафиксировали 33 новых случая Covid-19.

Об этом свидетельствует данные Харьковского областного Лабцентра Минздрава.

В регионе 10 пациентов с Covid-19 умерли, 48 уже выздоровели. 147 случаев остаются под подозрением. 203 подозрения не подтвердились. При этом из 410 случаев коронавируса в области 241 выявлен в Харькове.

Отметим, что 4 мая в Харьковской области насчитывался 361 заразившийся. Так, по состоянию на 5 мая в регионе зафиксировали 16 случаев Covid-19, сегодня это 33 новых пациента. Соответственно, суточный прирост инфицированных в области увеличивается.

Инфографика: labcenter.kh.ua

Напомним, по состоянию на утро 6 мая общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 6 мая.