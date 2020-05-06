Глава Минздрава Максим Степанов сообщил о том, что перед плановыми операциями пациентам будут бесплатно проводить ПЦР-тесты на коронавирус, после чего изолировать их на 2-3 дня, а уж потом госпитализировать.

Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге.

"Мы приняли соответствующий нормативный акт, постановление правительства в понедельник, 4 мая. Это необходимо для жизни и здоровья наших граждан, потому что карантин уже длится больше 50 дней. И пообщавшись в том числе с нашими врачами на местах, мы увидели необходимость начала плановых операций. это касается онкологии и кардиохирургии.

Плановые операции возможны только с соблюдением карантинных правил, чтобы не было занесения инфекции Covid-19. Именно поэтому все пациенты будут проходить госпитализацию. Сначала они будут тестироваться ПЦР-тестами, после этого будут самоизолироваться на 2-3 дня, а после этого госпитализироваться в больницы для проведения плановых операций. Все это будет проводиться бесплатно", - отметил Максим Степанов.

Максим Степанов говорит про порядок ПЦР-тестирования перед плановыми операциями. Таймкод 13:35

Как сообщала "Страна", в Украине с 5 мая разрешено проводить плановые операции, а ослабления карантина из-за пандемии коронавируса будет происходить после анализа опыта других стран мира и учета количества заболеваний Covid-19 по каждому региону Украины отдельно.

Напомним, Степанов рассказал, как планируют отменить второй этап медреформы Супрун.