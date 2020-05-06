Днепропетровская область стала первой по приросту больных Covid-19. Фото: Страна

Днепропетровская область выбилась в лидеры антирейтинга украинских регионов по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки там было выявлено 90 зараженных инфекцией людей.

Об этом в среду, 6 мая, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время очередного брифинга.

По словам главы Минздрава, наибольший прирост за сутки наблюдался в следующих регионах:

  • Днепропетровская область - 90 случаев,

  • Киев - 68 случаев,

  • Львовская область - 39 случаев,

  • Черновицкая область - 37 случаев.

Слова Степанова о приросте за сутки с 01:35

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавирусной инфекции в Украине и мире.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине зафиксировано уже 13 186 случаев заражения коронавирусом. Новых эпизодов - 489.

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