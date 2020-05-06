Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о механизме доплат медикам, которые получат 300% к зарплате с апреля.

Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге.

"Все медики, которые работают с больными коронавирусом, должны получить 300% оклада за март, независимо от того, сколько времени проработали в этом месяце. Деньги на это перечислили еще в середине апреля. Все недоплаты получились из-за того, что заплатили только за отработанные часы. Все медики получат в полном объеме доплаты до пятницы, 8 мая", - отметил он.

Степанов также добавил, что с 1 апреля 300% оклада медикам входит в ценовой тариф Covid-19. Там есть 4 пакета: 1 - для стационаров, 2 - для экстренной медпомощи, 3 - для мобильных бригад для ПЦР-тестирования, 4 - для больниц, которые не входили в список утвержденных первой волны, но принимали больных с коронавирусом. В пакеты входит стоимость лечения, туда заложили и 300% зарплаты медикам. В ближайшие дни НСЗУ должна подписать договора и перечислить деньги.

Максим Степанов рассказал про механизм оплаты медикам. Таймкод - 2:30

Напомним, экс-министр финансов Уманский объяснил нехватку денег на медиков огромной дырой в бюджете.

Как сообщала "Страна", в Виннице медики вышли на протест после невыплаты обещанных 300 процентов надбавки за коронавирус.