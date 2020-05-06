На заседании в среду, 6 мая, Кабинет министров планирует возобновить грузовое сообщение в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей и в "Скадовском морском торговом порту". Оба они приостанавливали работу в связи с карантином, введенном в стране в связи с коронавирусом.

Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту распоряжения, обнародованная на сайте правительства.

"Принимая во внимание перегруженность действующих на сегодня пунктов пропуска для автомобильного сообщения с Республикой Польша - пункты пропуска "Ягодин" и "Краковец" - возник риск разрыва установленных логистических цепей и создания преград для международной торговли как с Республикой Польша, так и с ЕС в целом", - говорится в документе.

Также указывается, что, учитывая технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины, которые не предусматривают тесного контакта между людьми, ограничивать их работу с грузами нецелесообразно.

Именно в связи с этим предлагается возобновить грузовое сообщение через госграницу в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и пункте для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".

Напомним, по состоянию на утро 6 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек.

Также мы писали, что за сутки в мире коронавирусом заразились 79 693 человека, общее число больных - 3 663 911.