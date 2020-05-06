Самолет Ан-225 "Мрия", который недавно оказался в центре скандала, доставил в Украину очередную партию гуманитарного груза из Китая.

Трансляцию прибытия самолета в среду, 6 мая, вел телеканал "Украина 24".

На борту самолета находятся 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

Видео: YouTube/ Украина 24

Напомним, что ранее в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Позже в Офисе президента отметили, что из бюджета Украины не выделялись средства на груз и самолет с гуманитаркой.

Ранее мы писали, что 27 марта "Мрия" впервые взлетела после после 18-месячного ремонта. Отремонтированный самолет получил новый двигатель производства украинского предприятия "Ивченко-Прогресс" и обновленную авионику.