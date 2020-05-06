Число инфицированных коронавирусом в Украине на утро 6 мая составило 13 184 человека. За сутки зафиксировали 489 новых случаев Covid-19. Среди регионов с наибольшим числом зараженных пациентов - Черновицкая, Ивано-Франковская области и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на карте, обнародованной Центром общественного здоровья Минздрава.

Умерло в стране за минувшие сутки 11 человек, а 289 выздоровели. Всего же с начала эпидемии умерло 327 человек, а выздоровело - 2097.

По официальным данным, 6 мая лидируют по числу случаев Covid-19 такие регионы:

Черновицкая область - 1 985 случаев;





Киев - 1 651 случай;





Ивано-Франковская область - 1 037 случаев;





Тернопольская область - 935 случаев;





Киевская область - 891 случай;





Ровенская область - 787 случаев.

Коронавирус в Украине 6 мая. Инфографика: phc.org.ua

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 6 мая.