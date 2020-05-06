Сегодня, 6 мая, власти Германии примут решение относительно смягчения карантинных ограничений в стране, введенных из-за активного распространения коронавируса. Планируется возобновить работу школ и магазинов, а на футбольные стадионы вернется Бундеслига.

Об этом передает информационное агентство dpa.

Сообщается, что канцлер Ангела Меркель и главы правительств 16 штатов проведут телефонную конференцию во второй половине дня в среду, и, как ожидается, они согласятся на общее смягчение ограничений. Согласно проекту решения, федеральное правительство хочет сохранить запрет на крупные публичные мероприятия, включая фестивали и спортивные мероприятия, по крайней мере до конца августа.

Берлин также поддерживает открытие всех магазинов по всей стране, независимо от их размера, при условии соблюдения строгих правил гигиены и мер социального дистанцирования. Федеральное правительство предусматривает, чтобы все школьники по всей стране возвращались в классы поэтапно к летним каникулам под строгими инструкциями по обеспечению безопасности детей.

Учащимся с особыми потребностями, которые в настоящее время обучаются на дому, в конечном итоге снова будут предлагаться программы обучения в школе.

Правительство должно одобрить возвращение профессиональных футбольных игр в Бундеслиге и второй Бундеслиге, которым будет предшествовать двухнедельная карантинная мера, возможно, тренировочный сбор. Предполагаемая дата начала игр, которые пройдут без зрителей, - 15 или 21 мая.

Сообщается, что правило 1,5-метровой дистанции между людьми останется в силе. За смягчение карантина будут отвечать региональные власти 16 федеральных земель Германии. Согласно проекту, если число новых случаев заражения Covid-19 превысит 50 случаев на 100 000 жителей в течение семидневного периода, антикоронавирусные меры должны быть вновь ужесточены.

Органы власти должны будут решать, когда и как ослабить ограничения в следующих сферах: образование вне школьного сектора; рестораны, бары, клубы и отели; косметические студии, массажные салоны и тату-студии; театры, оперные театры и концертные залы; все общественные и частные крытые спортивные сооружения, включая бассейны и развлекательные бассейны, спортивные залы и аналогичные объекты.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 6 мая, количество зараженных коронавирусом в Германии увеличилось до 167 007.

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