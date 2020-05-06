Минздрав Украины назвал число зараженных коронавирусом по регионам на утро 6 мая
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 489 новых случаев коронавируса. Минздрав опубликовал статистику по регионам. Общее же число заражения коронавирусом Covid-19 в Украине уже 13 186 случаев.
Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, статистика Минздрава на 6 мая:
Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ровенская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 6 мая.