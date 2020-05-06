В Украине за минувшие сутки зафиксировали 489 новых случаев коронавируса. Минздрав опубликовал статистику по регионам. Общее же число заражения коронавирусом Covid-19 в Украине уже 13 186 случаев.

Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, статистика Минздрава на 6 мая:

Винницкая область - 472 случая;

Волынская область - 359 случаев;

Днепропетровская область - 568 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 456 случаев;

Закарпатская область - 572 случая;

Запорожская область - 298 случаев;

Ивано-Франковская область - 1037 случаев;

Кировоградская область - 402 случая;

Киев - 1651 случай;

Киевская область - 891 случай;

Львовская область - 553 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 165 случаев;

Одесская область - 505 случаев;

Полтавская область - 232 случая;

Ровенская область - 787 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 935 случаев;

Харьковская область - 403 случая;

Херсонская область - 143 случая;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черновицкая область - 1985 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 6 мая.