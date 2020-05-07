Предлагаем гороскоп на четверг, 7 мая, для всех знаков Зодиака. Сегодня полнолуние. День подходит для завершения дел и получения результатов, перехода в новые состояния.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня захочется стать щедрее и благосклоннее к своим родным. В таком ресурсном состоянии придется постараться, чтобы не потратить больше дозволенного. Не поддавайтесь соблазну купить что-то ненужное.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня у Тельцов подходящий день, чтобы стать увереннее. Могут возникать ситуации, когда придется отстаивать свою индивидуальность и жизненные принципы. Сделать это можно будет сделать в рамках конструктивной беседы. Не отступайте и в награду получите ощущение собственной силы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня вам придется решать текучку, как на работе, так и дома. Мелкие хлопоты займут большую часть дня. Берегите здоровье. На фоне смены погоды и хронической усталости могут обостриться простудные заболевания.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки смогут завершить начатые дела, если найдут того, кто им поможет. Сегодня вы можете оказаться перед выбором: журавль в небе или синица в руке. Решать только вам. Возникающие конфликты лучше устранять полюбовно.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам необходим отдых и максимальное спокойствие. Сократите физические нагрузки и отложите дела, которые не требуют немедленного вмешательства. Возможно о себе дадут знать родственники или старые знакомые, о которых вы давно не слышали.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев день благоприятен для общения. Разговоры не только улучшит настроение, но могут принести какую-то крайне важную для вас информацию, когда, наконец, найдется "недостающий пазл". Так что не упускайте возможности пообщаться с теми, кто вам приятен.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весам придется балансировать между достижением собственных целей и сохранением профессиональных отношений. Но ваша дипломатия в итоге подскажет правильное решение. Одиноких представителей знака могут ожидать романтические знакомства и приятные встречи.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Настроение может испортить тревога и сомнения. Быстро избавиться от них не получится. Но дайте себе немного времени, и вам станет понятен их настоящий источник. Сегодня вам может пригодиться ваша скрытность и умение не говорить лишнего.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня могут поступать разные предложения: о встречах, досуге, планировании отпуска. Выбирайте то, что вам подходит, а если пока не знаете, подходит вам это или нет, имеет полное право отказаться. В четверг есть риск потратить лишнее, так что избегайте авантюризма в финансах.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня пригодится природная настойчивость, которая поможет справится с любой трудностью. Ваша убедительность и авторитетность сегодня будет на высоте, так что используйте это - проведите переговоры, просите о повышении.

Водолей (21.01 - 20.02)

Ваш напор и энтузиазм сегодня могут озадачить окружающих. Не все поспевают за вашим темпом. Лучше не рисковать и не экспериментировать, чтобы избежать проблем. Отложите это на другой день, а вот осмотрительность сегодня пригодится.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Четверг сулит Рыбам всплеск идей и вдохновения, дает карт-бланш на сбор профессиональной команды для нового амбициозного проекта. При этом постарайтесь рационально распланировать работу и отдых.