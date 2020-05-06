Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который на днях в шестой раз стал отцом, продает два своих роскошных дома в Калифорнии и говорит, что "собственность отягощает".

Об этом пишет BBC.

"Я продаю почти все физическое имущество. Не буду владеть никакими домами. Только одно условие для продажи: мне принадлежит старый дом Джина Уайлдера. Он не может быть разрушен или утратить свою душу. Не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Собственность просто отягощает тебя", - написал Маск в своем Twitter.

Объявление о продаже двух домов в Лос-Анджелесе было размещено на сайте Zillow. Стоимость недвижимости - 40 млн долларов. Первый дома, небольшой частный коттедж, оценивается в 9,5 млн долларов. Второй, "с видом на загородный клуб Bel Air, а также на город и океан", - в 30 миллионов долларов.

В объявлении указано, что эта недвижимость продается непосредственно хозяином, без привлечения агентов по продаже. Этот факт заставил многих усомниться в серьезности намерений Маска. Некоторые даже предположили, что сайт Zillow был взломан.

Маску принадлежит несколько домов в Калифорнии. В прошлом году газета Wall Street Journal сообщила, что он или связанные с ним компании потратили 100 миллионов долларов на семь объектов недвижимости в штате, многие из которых находятся рядом с его основным домом.

Напомним, предприниматель Илон Маск 1 мая одним твитом привел к падению акций Tesla.