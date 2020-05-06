Чрезвычайное положение во Франции, введеное из-за активного распространения коронавируса, будет продлено до 10 июля.

Такое решение в ночь на среду, 6 мая, принял Сенат страны, передает газета Le Figaro.

Верхняя палата парламента Франции, где преобладает правая оппозиция, поддержала проект закона о продлении режима чрезвычайного положения 240 голосами против 25, 80 депутатов воздержались.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что семь статей законопроекта направлены на то, чтобы "консолидировать правовые рамки" режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и "интегрировать в него процесс постепенной отмены карантина", который должен начаться 11 мая.

По данным газеты, законопроект предусматривает новые меры, такие как карантин при прибытии на национальную территорию в определенных случаях, и наиболее обсуждаемая мера - "информационная система" для отслеживания пациентов и их контактов.

Стоит отметить, что Сенат проголосовал за продление до 10 июля, в то время как в правительственном тексте было сказано 24 июля. Сенат также поддержал создание "информационной системы" для выявления людей, зараженных коронавирусом, и их контактных лиц.

Напомним, что по последним данным во Франции выявлено 170 694 случаев коронавируса, из них умерли 25 537.

Ранее мы писали, что Париж ввел новые ограничительные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса в стране. Теперь въезд на территорию Франции возможен только при наличии спецпропуска, в котором будут указаны цели визита и пояснение его необходимости.