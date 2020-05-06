Данные на утро 6 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 186 человек
По состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине зафиксировано уже 13 186 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 5 мая, этот показатель составлял 12 697 случаев. Новых эпизодов заражений - 489.
Умерло в стране за минувшие сутки 11 человек, а 289 выздоровели. Всего же с начала эпидемии умерло 327 человек, а выздоровело - 2097.
Об этом сообщается в разделе, посвященном аналитике борьбе с вирусом, на сайте Кабмина.
ТОП-три региона по количеству случаев инфицирования - Черновицкая область (1985), Киев (1652), Ивано-Франковская область (1037).
Утренняя статистика Минздрава (данные лабораторий получают до 22:00 предыдущего дня - Ред.) такая: 13 184 новых случаев, выздоровели 2097, умерли 327.
Не вошли в нее два новых случая, которые, видимо, поступили после этого времени - 1 в Киеве и 1 в Ровенской области.
Раскладка по регионам в порядке убывания:
Черновицкая область - 1985 случаев;
Киев - 1651 случай;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Киевская область - 891 случай;
Ровенская область - 787 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Львовская область - 553 случая;
Одесская область - 505 случаев;
Винницкая область - 472 случая;
Житомирская область - 456 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Кировоградская область - 402 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Запорожская область - 298 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Сумская область - 130 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Луганская область - 42 случая.
Из 13 184 случаев, 905 заболевших - дети, 2 551 - медик.
На амбулаторном лечении 9 304 пациента, из них 744 ребенка и 2 112 медработника. Всего в госпитализации нуждались 3 880 человек, из них 161 детей и 439 медиков.
В подключение к аппарату ИВЛ нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
Из 316 умерших - 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Из 2097 выздоровевших пациентов 490 медработников.
Всего в Украине было исследовано 144 283 образцов методом ПЦР.
Одно из условий постепенного выхода из карантина - остановка роста новых случаев, ежедневные показатели в течение 10 дней не должны колебаться более, чем на 5%. Второе условие заполненность больниц больными Covid-19 не более, чем на 50%.
С 1 мая количество новых случаев колеблется в пределах 366-550.
С больными коронавирусом в Украине работают 4938 врачей. Свободных мест в больницах - 41 тысяча, из них 1246 доступно в реанимациях, 6709 - в инфекционных отделениях.
Эпидемиологи прогнозируют, что после постепенного затухания первой вспышки коронавирусом летом, в осенне-зимний период может начаться вторая, более массовая.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир сражаются с коронавирусом.
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