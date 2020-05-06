По состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине зафиксировано уже 13 186 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 5 мая, этот показатель составлял 12 697 случаев. Новых эпизодов заражений - 489.

Умерло в стране за минувшие сутки 11 человек, а 289 выздоровели. Всего же с начала эпидемии умерло 327 человек, а выздоровело - 2097.

Об этом сообщается в разделе, посвященном аналитике борьбе с вирусом, на сайте Кабмина.

ТОП-три региона по количеству случаев инфицирования - Черновицкая область (1985), Киев (1652), Ивано-Франковская область (1037).

Утренняя статистика Минздрава (данные лабораторий получают до 22:00 предыдущего дня - Ред.) такая: 13 184 новых случаев, выздоровели 2097, умерли 327.

Не вошли в нее два новых случая, которые, видимо, поступили после этого времени - 1 в Киеве и 1 в Ровенской области.

Раскладка по регионам в порядке убывания:

Черновицкая область - 1985 случаев;

Киев - 1651 случай;

Ивано-Франковская область - 1037 случаев;

Тернопольская область - 935 случаев;

Киевская область - 891 случай;

Ровенская область - 787 случаев;

Закарпатская область - 572 случая;

Днепропетровская область - 568 случаев;

Львовская область - 553 случая;

Одесская область - 505 случаев;

Винницкая область - 472 случая;

Житомирская область - 456 случаев;

Харьковская область - 403 случая;

Кировоградская область - 402 случая;

Волынская область - 359 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Запорожская область - 298 случаев;

Полтавская область - 232 случая;

Николаевская область - 165 случаев;

Херсонская область - 143 случая;

Хмельницкая область - 134 случая;

Сумская область - 130 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.



Луганская область - 42 случая.

Из 13 184 случаев, 905 заболевших - дети, 2 551 - медик.

На амбулаторном лечении 9 304 пациента, из них 744 ребенка и 2 112 медработника. Всего в госпитализации нуждались 3 880 человек, из них 161 детей и 439 медиков.

В подключение к аппарату ИВЛ нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Из 316 умерших - 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Из 2097 выздоровевших пациентов 490 медработников.

Всего в Украине было исследовано 144 283 образцов методом ПЦР.

Одно из условий постепенного выхода из карантина - остановка роста новых случаев, ежедневные показатели в течение 10 дней не должны колебаться более, чем на 5%. Второе условие заполненность больниц больными Covid-19 не более, чем на 50%.

С 1 мая количество новых случаев колеблется в пределах 366-550.

С больными коронавирусом в Украине работают 4938 врачей. Свободных мест в больницах - 41 тысяча, из них 1246 доступно в реанимациях, 6709 - в инфекционных отделениях.

Эпидемиологи прогнозируют, что после постепенного затухания первой вспышки коронавирусом летом, в осенне-зимний период может начаться вторая, более массовая.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир сражаются с коронавирусом.

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