По состоянию на утро среды, 6 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 663 911 человек, прирост за сутки составил 79 693 случаев.

Об этом гласят данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, от осложнений Covid-19 скончались 257 288 человек, из них за сутки - 5 726. Полностью выздоровели после заболевания 1 199 314 человек.

Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США - 1 204 475 (71 078 умерли), Испании - 219 329 (25 613), Италии - 213 013 (29 315), Великобритании - 196 243 (29 501), Франции - 170 694 (25 537), Германии - 167 007 (6 993), России - 155 370 (1 451), Турции - 129 491 (3 520), Бразилии - 115 953 (7 958).

Всего в мире коронавирус зафиксирован в 200 странах.

Напомним, что недавно ученые из Нидерландов и Германии синтезировали моноклональное антитело, которое способно нейтрализовать новый коронавирус. Экспериментальное соединение создано из материала мышей.

Ранее мы писали, что в Украине разрешили испытание на людях отечественного лекарства для борьбы с коронавирусом.