Состояние премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого недавно подтвердился коронавирус, остается нормальным.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, передает ТАСС.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания", - заявил представитель Мишустина.

Напомним, что 30 апреля глава российского Кабмина сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что он заражен коронавирусом. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "ерундой" слухи об отставке Мишустина из-за его заболевания.