Компания Disney, которая приостановила съемки фильмов из-за пандемии, приняла решение открыть Диснейленд в китайском Шанхае с 11 мая. Ранее этот парк развлечений был закрыт из-за активного распространения коронавируса в стране.

Об этом в среду, 6 мая, рассказала Главный медицинский директор Disney Parks, доктор Памела Химел, передает CNN.

По информации представителей компании, шанхайский Диснейленд будет первым тематическом парком в мире, который откроет свои двери для посетителей с начала пандемии коронавируса. Химел утверждает, что это хороший сигнал для открытия остальных парков во всем мире.

Сообщается, что от гостей Диснейленда будут требовать носить маски на территории парка, кроме тех случаев, когда они обедают. Также все посетители будут проходить температурный скрининг. Каждый человек, желающий попасть в парк, должен иметь выданный правительством QR-код Shanghai Health, который содержит информацию о недавних перемещениях и контактах с другими людьми.

При этом посещаемость парка будет ограничена с помощью усовершенствованной системы бронирования и входа. В Disney обещают, что все взаимодействие персонала с клиентами будет бесконтактным.

Шанхайский Диснейленд был закрыт с января. Шанхайский Диснейтаун, Wishing Star Park и Shanghai Disneyland Hotel открылись в марте.

Напомним, что в марте из-за коронавируса в штате Калифорния (США) временно закрылись Диснейленд и Диснеевский парк калифорнийских приключений (Disney's California Adventure).

Ранее мы писали, что d американском штате Флорида полиция задержала 42-летнего мужчину, который хотел провести неделю карантина, введенного из-за коронавируса, на закрытом острове парка развлечений Disney World.