На время второй волны длинных майских выходных, украинцы будут отдыхать 3 дня - с 9 по 11 мая. Национальный банк Украины в связи с этим пояснил, как будет работать банковская система страны в эти дни.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, как передают "Украинские Новости".

В Национальном банке Украины сообщили, что банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.

Таким образом, в понедельник, 11 мая банки в Украине не будут работать.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ и правительство готовятся печатать гривну в мае для покрытия дефицита в 100 миллиардов.