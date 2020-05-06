После того, как в УЕФА приняли решение оказать беспрецедентную финансовую помощь всем национальным ассоциациям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, в Украине начали думать, как распорядиться этими деньгами (УАФ получила 4,3 миллиона евро - Ред.).

Так, например, известный футбольный эксперт и кандидат на пост президента УПЛ Михаил Метревели предложил поделить эти деньги между всеми командами. Об этом передает портал Football.ua.



"Коронавирус не обошел стороной никого. Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольные власти обязаны помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 миллиона евро на преодоление последствий коронавируса в футболе.

Считаю, что в сложившейся форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиги, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд.

Справедливо будет, если УАФ раздаст эти 4,3 миллиона евро от УЕФА равными суммами всем клубам. Поверьте, для многих команд эта сумма в 60-65 тысяч евро может стать залогом выживания в текущих условиях. Клубы смогут за счет этой суммы пройти тесты на коронавирус, подготовится к выходу из карантина, начать тренировки и поддержать сотрудников - обслуживающий и временный персонал, сотрудников стадионов, баз", - рассказал Метревели.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА не допустит клубы в Лиги чемпионов, если те не доиграют лиги без уважительной причины.