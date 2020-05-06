В США произошел очередной автомобильный курьез, главным героем которого стал маленький ребенок. Здесь, дорожный патруль в штате Юта остановил машину, которая совершала странные маневры на трассе. Каково же было удивление полицейских, когда они обнаружили за рулем пятилетнего ребенка.

Об этом случае полицейские сообщили в официальном Twitter.

Как оказалось, пятилетний мальчик, ехал в Калифорнию на родительской машине. На вопрос, зачем он собрался в такое дальнее "путешествие", малыш ответил, что хотел купить Lamborghini.

"Он уехал из дома после ссоры с матерью. Она сказала, что не купит ему Lamborghini. Он решил, что возьмет ее машину и поедет в Калифорнию, где купит авто сам… При этом в его кошельке было всего три доллара", - рассказали полицейские.

Видео: Utah Highway Patrol

Патрульный Рик Морган который задержал юного угонщика, рассказал, что машина привлекла его внимание тем, что ехала, постоянно виляя из стороны в сторону.

"Когда я подошел к автомобилю, то ожидал увидеть кого-нибудь, кому нужна помощь медиков", - заявил Морган телеканалу CBS News. А другие члены патруля изначально приняли нарушителя за водителя с инвалидностью.

Как позже выяснилось, родителей мальчика не было дома, когда он решил "угнать" их машину. Они уехали и оставили "за старшую" его сестру, которая, по ее словам, уснула, а когда проснулась, брат уже пропал.

Теперь местному прокурору предстоит решить, вызывать в суд родителей угонщика или же ограничиться предупреждением.

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