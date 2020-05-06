Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который ранее обсудил с министром иностранных дел ФРГ выполнение решений парижского саммита "Нормандской четверки", рассказал о стратегии Киева по возвращению аннексированного Крыма.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радио НВ.

"Первая задача - как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья - какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию. И есть еще несколько других. А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", - сказал Кулеба.

По его словам, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим планом.

Напомним, международное сообщество признало аннексию Крыма незаконной и осудило действия России. Евросоюз продлил до 15 сентября 2020 года санкции против лиц и организаций, причастных к аннексии Крыма. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказывается от переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР".