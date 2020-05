Президент США Дональд Трамп, который пообещал вскоре обнародовать новую информацию о коронавирусе, публично признался, что очень плохо спит и назвал причину своей бессонницы.

Трамп заявил, что не может уснуть по ночам, так как думает об американцах, ставших жертвами Covid-19.

"Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Трамп, обращаясь к американцам, потерявшим из-за коронавируса близких людей, сказал: "Я люблю вас" и пообещал победить Covid-19.

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - отметил президент США.

