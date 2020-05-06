В большинстве областей Украины в течение недели ожидаются проливные дожди с порывистым ветром. В западных областях возможен снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Кто уже читал штормовое сообщение и испугался - не пугайтесь. Вот это - циклон с атмосферными фронтами сейчас. Циклоны - атмосферные вихри - крутятся против часовой стрелки. Наш циклон также крутится так, то есть, ближайший вечер, завтра утром и днем ​​он будет раскручиваться, запрокидывая голову (свой центр) на Запад и Север Украины", - написала она.

Именно из-за циклона на Западе и Севере страны ожидаются проливные дожди и порывистый ветер. В том числе в западных областях возможен снег, преимущественно в Карпатах.

Диденко отмечает, что походы в горы при такой погоде могут быть крайне опасны, потому призвала туристов отказаться от таких мероприятий.

"Сильные дожди в Сумской области могут не дотянуть, она удержится на грани серьезного влияния циклона. А вот утром и днем ​​непогода может добраться до Винницкой области", - добавила синоптик.

Четверг должен быть самым холодным днем в ближайшие дни по мнению Диденко.

Напомним, в четверг, 7 мая, в разных частях Украины будут наблюдаться чуть ли не все существующие погодные явления. От дождей с грозами и штормовым ветром до снега с морозами.

Как сообщала "Страна", в Киеве опять ожидаются дожди. Всем, кто планирует выходить из дома, рекомендовано обуть водонепроницаемую обувь. Внимательными следует быть и водителям - с полудня и до вечера дорога будет влажной.