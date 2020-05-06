В Белой церкви люди вызвали следственно-оперативную группу, чтобы задержать парня, который украл из магазина пакет с продуктами на 250 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"В местном магазине злоумышленник не рассчитавшись за пакет с продуктами, побежал в неизвестном направлении. Впрочем, продавец не растерялась и бросилась догонять грабителя. В это время неподалеку ехал наряд группы реагирования патрульной полиции и заметил взволнованную женщину", - указано в сообщении.

Полиция начала объезжать окрестности, руководствуясь описанием продавца и вскоре заметила 22-летнего местного жителя, который был похож по описанию на грабителя. Парень попытался и тут убежать, но полицейское авто его догнало. Для дальнейших действий вызвали вызвали следственно-оперативную группу и конфисковали пакет с продуктами.

Оказалось, что еще около месяца назад в суд было направлено уголовное дело, в котором молодого человека обвиняли в краже.

В Белой Церкви задержали вора который украл пакет продуктов из магазина. Видео: YouTube/ Нацполиция

Теперь парню грозит штраф от 52 550 грн до 105 100 грн. Его можно заменить общественными работами на срок от 120 до 240 часов, исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Шацке Волынской области домушник проник в чужой дом, украл продукты питания из морозильной камеры холодильника и засунул туда кота, в результате чего животное погибло.

Как сообщала "Страна" полиция Киева может похвастаться "необычным уловом". По данным наших источников в МВД в магазине "Сильпо" охрана поймала на горячем не совсем обычного воришку. Мужчина средних лет пытался вынести из магазина продуктов на внушительную сумму - около пяти тысяч гривен. При проверке документов выяснилось, что воришкой оказался гражданин Сондиненных Штатов Америки.