Эпидемия корнавируса и карантинные ограничения существенно повлияли на внешнеполитическую работу президента Украины и протокол встреч.

Как именно, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В частности, пришлось отложить несколько визитов президентов иностранных государств в Украину, которые планировались на март и апрель. Возможно, они состоятся летом.

"Будем надеяться, что лето будет у нас горячим не только с точки зрения погоды и того, что мы преодолеем коронавирус, но и с внешнеполитической точки зрения. Возможно, придется отказаться от отпусков. Но международную деятельность следует продолжать", - сказал Жовква.

Впрочем, общения с лидерами иностранных государств во время вспышки заболевания не останавливалось. Оно происходило в формате телефонных разговоров. Их за два месяца было более 20.

Кроме того, Жовква описал, ка пандемия COVID-19 отразилась на протоколе. В него пришлось внедрять изменения: например, во время вручения верительных грамот иностранные послы и президент Украины не пожимали друг другу руки, хотя это предусмотрено протоколом.

"Вы могли видеть даже на фото, какие приветствия были с одним из послов, - локтем. Но, опять же, упростив протокол, мы совершенно не потеряли смысл. Я не уверен, что во всех странах сейчас президенты принимают верительные грамоты от иностранных послов. Мы чувствовали, что это нужно, что дипломатическая работа не должна останавливаться", - сказал заместитель руководителя Офиса.

В апреле "Страна" писала о встрече Зеленского с послом Кубы и приветствии локтями.

Мы также цитировали призыв Зеленского не жать руки и не целоваться.