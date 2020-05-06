Новые штрафы на основе видеофиксации при помощи новых столичных камер украинцам начнут выписывать после карантина. Ранее запуск планировался на 1 мая.

Об этом передает пресс-служба МВД в соцсети.

После отмены карантинных ограничений водители будут получать штраф за превышение скоростного режима на 23 км/ч больше положенного. Из них 3 километра засчитано как погрешность. То есть, в Киеве с нормой в 50 км/ч законным будет считаться превышение до 73 км/ч. На трассах нарушением будет считаться разгон до 133 км/ч, а на автомагистралях - до 153 км/ч. Эти правила распространяются на территории, где нет специальных ограничительных знаков о снижении скорости, как передает канал ZIK.

Камеры видеонаблюдения зафиксируют авто и его номер. Штрафную квитанцию украинцы будут получать на е-mail. Если у нарушителя нет претензий по поводу виновности, выгоднее будет оплатить штраф в десятидневный срок - в таком случае предусмотрена скидка 50%.

Пока что система будет работать только в столице, где уже установлено 20 камер.

Напомним, на улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Названы точные места, где они находятся. За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен. Названы улицы, на которых установлены системы.

Как сообщала "Страна", в сети опубликовали запись с моментом ДТП, которое произошло в 14:30 на Осокорках в Киеве. Легковой автомобиль оказался в слепой зоне седельного тягача с прицепом, а затем в результате произошло столкновение.