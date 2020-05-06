Большая Палата Верховного Суда сформировала новую правовую позицию, согласно которой за обжалование админпостановлений необходимо платить судебный сбор, передает Юрлига.

Большая Палата Верховного Суда решила, что по делам об обжаловании постановлений об административном правонарушении в понимании положений статей 287, 288 КУоАП, как и в других делах, которые рассматриваются судом в порядке искового производства, следует применять статьи 2-5 Закона "О судебном сборе", которые льгот за подачу искового заявления, соответствующих жалоб в этих правоотношениях не предусматривают.

Вместе с тем, учитывая необходимость одинакового подхода в определении размера судебного сбора, подлежащего применению по делам о наложении административного взыскания и взимания судебного сбора, он составляет за подачу искового заявления 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Отмечается, что Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда Украины в постановлении от 13 декабря 2016, указав, что действующее законодательство содержит ставку судебного сбора, подлежащего уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы по делу об обжаловании постановления об административном правонарушении и дальнейшем обжаловании истцом и ответчиком судебного решения.

Ранее сообщалось, что Большая палата решила, что факт участия в АТО на Донбассе определяет не суд.

Также мы писали, что Большая Палата запретила увольнять помощника судьи без представления самого судьи.