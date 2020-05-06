Верхняя палата польского парламента отклонила законопроект о дистанционном голосовании на выборах президента республики, которые назначены на 10 мая. В стране по-прежнему введён режим ЧС, передает РИА Новости.



Так, из-за коронавируса в Польше действуют ограничения на перемещение граждан, запрещены массовые собрания, закрыты детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, непродовольственные магазины.

Выборы назначены и, согласно конституции, их смогут перенести лишь на одну-две недели.

Ранее "Страна" информировала, что в Польше готовят чартерные рейсы, чтобы завезти украинских заробитчан на сбор урожая.

Также мы писали, что Польша намерена продлить режим закрытия границ из-за вируса.