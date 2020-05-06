Данные о распространении коронавируса в Европе говорят, что более богатые страны западной ее части больше пострадали от заболевания, чем восточные и в центральные. Даже со скидкой на искажение показателей существенную разницу трудно игнорировать.

Почему образовалась такая разница, разбирается издание The Guardian.

Даже в наиболее пострадавших странах Центральной и Восточной Европы уровень заболеваемости и смертности на миллион жителей гораздо ниже, чем в странах Западной Европы. А в некоторых случаях статистика просто изумляет: так, в Словакии зарегистрировано всего 1413 случаев инфицирования и 25 смертей. А в соседней Австрии, которая, как считается, успешно справилась с вирусом, в 10 раз больше зараженных и в 20 раз - умерших, чем в Словакии (правда, в последней население почти в два раза меньше).

Количество смертей на 100 тысяч жителей

Причины такой разницы назывались разные: более низкая ожидаемая продолжительность жизни на востоке (в результате чего там меньше уязвимых пожилых людей), более низкая плотность населения, меньшее количество авиарейсов в Китай, более низкие показатели тестирования или даже просто везение. Возможно, в Чехии и Словакии также помогло остановить распространение вируса обязательное ношение масок на открытом воздухе - эти страны ввели его на самом раннем этапе эпидемии.

Однако наиболее важным фактором, по-видимому, является ранний карантин, который объявили практически все страны региона. В то время как в Британии и других западноевропейских государствах публичные мероприятия и массовые собрания не были запрещены на второй и третьей неделях марта, в Центральной и Восточной Европе правительства, испугавшись событий в Италии, быстро объявили такой запрет.

Во многих странах решиться на этот шаг помогли еще опасения, связанные с недостаточным финансированием системы здравоохранения.

Число смертей в странах Европы

Кроме того, население восточных регионов оказалось более готовым следовать приказам властей, и там было меньше несогласных с карантином, чем в Западной Европе или США.

"Именно тот факт, что мы чувствовали себя уязвимыми с нашей системой здравоохранения, заставил людей следовать запретам", - сказал болгарский политолог Иван Крастев.

Греция, которая также рано ввела строгий карантин, чтобы избежать нагрузки на систему здравоохранения, пострадавшую от жесткой экономии, является еще одной страной, где показатели до сих пор остаются впечатляюще низкими. Сейчас там подтверждены всего 2620 случаев заражения коронавирусом при населении в 11 миллионов человек.

Чиновники в восточном регионе помнят о высокой вероятности нового всплеска заболеваемости. Поэтому многие страны рассматривают возможность ослабления карантина, но не отменяют строгий пограничный контроль, чтобы не впускать иностранных гостей или, как минимум, изолировать всех вновь прибывающих.

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