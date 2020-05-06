План власти – карантин до осени?

Опубликованная вчера статистика по заболеваемости коронавирусом дала, наконец, надежду на улучшение ситуации. По данным за понедельник, заболели 366 человек, а вылечились 256 – и это существенное приближение к той черте превышения выздоровления над заболеваемостью, после которой можно говорить, что пик пройден, и отменять карантин.

Но несмотря на оптимистичную статистику власть вчера лишь разочаровывала людей. Она, правда, начала говорить не только о ближайших планах, но и что-то планировать на будущее. Однако в этих планах нет ничего, что могло бы порадовать.

Так, вчера представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявил, что в ближайшие недели возможно только ослабление карантина, а полностью он будет отменен в лучшем случае в конце июня, а в худшем – в сентябре.

Правда, неясно, какие именно элементы карантина будут оставлены "на десерт". Но слова Мокана совпадают с инсайдерской информацией "Страны" о том, что метро в Киеве, Харькове и Днепре запустят только в конце июня. Для трех названных городов-миллионников это и будет, собственно, моментом отмены карантина, так как только после запуска метро и прочего общественного транспорта сможет полноценно заработать все остальное.

А значит, позавчерашнее объявление Кабмина о том, что карантин продлен до 22 мая – это условность. Впрочем, премьер вчера сказал о том, что ограничения вполне могут быть продолжены и после 22 мая. И уже сейчас можно более-менее уверенно утверждать, что именно так все и будет.

Соответственно, тем миллионам граждан, работа которых зависит от работы общественного транспорта, до конца июня рассчитывать не на что. Как вчера стало известно, за время карантина число официальных безработных в Украине увеличилось на 166 тысяч человек. Или же почти в полтора раза.

Вчера же "Укрзализныця" объявила о переводе своих сотрудников на сокращенную рабочую неделю – с соответствующим уменьшением заработной платы. И теперь вопрос: насколько еще хватит кубышки у наших граждан, чтобы пережить это?

Минздрав все-таки остановит медреформу?

Если тема коронавируса сейчас звучит в основном в привязке к теме карантина, то собственно о здравоохранении больше говорят в контексте второго этапа медреформы, начавшегося 1 апреля. Но если раньше его обсуждали в основном врачи, то теперь, наконец, эту тему подняла власть.

По горячим следам позавчерашнего заявления президента министр здравоохранения Максим Степанов оперативно представил план по "корректировке" второго этапа медреформы, который в основных пунктах означает фактическую ее отмену. Правда, сама власть говорит не об отмене, а о переносе на 1 января 2021 года, но в нынешних условиях о январе никто не думает.

Главное, что хочет вернуть Минздрав, – это финансирование всех больниц на уровне не менее прошлого года. Конечно, и тот уровень был очень невысоким. Но это все-таки лучше, чем предполагавшееся по медреформе урезание средств на 40-60% целому ряду профильных клиник.

А самое главное – сохранение финансирования 2019 года означает, что печально известный принцип Супрун "копейки ходят за пациентом" действовать не будет – его заменит гарантированное финансирование.

Ульяна Супрун вчера, кстати, отозвалась и на выступление Зеленского, и на планы Степанова. По ее словам, остановив реформы, власть сохранила уравниловку и лишила врачей высоких зарплат. Правда, она не объяснила, почему против ее проекта медреформы больше всего выступают как раз врачи – неужели они против высоких зарплат?!

Впрочем, секрета тут нет. План медреформы предполагал, что у одних врачей нагрузка увеличится в три раза, а зарплата в два раза. Но из-за этого значительная часть остальных врачей будет уволена.

Вот только сможет ли оставшаяся треть врачей обеспечить качественную медицину для всего населения – это большой и самый главный вопрос, на который Супрун отвечать не захочет.

Потому что ответ на него будет отрицательным.

Пример такого подхода мы видим на примере Штатов, которые стали эпицетром коронаируса в мире, потому что там не хватает ни больниц, ни врачей.

Общественный совет вместо суда?

Тем временем власть объявила о еще одной реформе – весьма нестандартной: функцию судебной системы частично станут выполнять общественные советы. Как объявил глава Офиса президента Андрей Ермак, Банковая уже в ближайшие дни планирует создать общественный совет, который будет обсуждать резонансные уголовные дела вроде дела Татьяны Черновол, подозреваемой в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Войдут в этот общественный совет ветераны АТО и другие подобные авторитеты – то есть, следует понимать, люди, которые по своим политическим взглядам близки к той же Черновол.

И каков будет итог их обсуждения, в общем-то, понятно. Непонятно только, как оно повлияет на следствие, суд и приговор.

Если никак, то смысла в таких обсуждениях нет. Если же повлияет – то это будет означать конец всем надеждам на справедливое правосудие, независимое от политического давления.

В этой истории самое нелепое – это то, что подобную инициативу озвучил именно Ермак – политик, который за последние месяцы подвергался постоянным нападкам со стороны тех самых "активистов и ветеранов", которых он хочет привлечь в совет. Теперь, видимо, он хочет им понравиться.

Однако опыт последних лет показывает, что все, кто заигрывает с радикалами, свою власть теряют. И если даже конкретный Ермак просидит на Банковой лишний месяц, в целом для власти такая тактика будет имиджевым ударом, который не останется для нее без последствий.

Проглотит ли власть давление ультрас?

Радикалы тем временем почувствовали слабину власти и начали диктовать свои условия. Вчера появилось заявление ультрас киевского "Динамо", которые угрожают акциями протеста в случае, если Генпрокуратура объявит одесскому радикалу Сергею Стерненко подозрение в убийстве.

О самом этом деле говорить много не нужно. Все, кто интересуется политикой, знают, что Стерненко действительно является убийцей. Известно, что в течение целого года одесского радикала прикрывала прежняя власть, а потом – уже при нынешней власти – то же самое делал генпрокурор Рябошапка. И только после смены генпрокурора появились заявления о том, что убийца может быть наказан.

Вот отсюда, собственно, и возбуждение со стороны киевских радикалов. По идее, на такие заявления власть должна реагировать – ведь речь идет о давлении на следствие. Как минимум, СБУ должна провести "профилактическую работу".

Однако СБУ за последние два года сама засветилась в качестве одной из главных "крыш" Стерненко, и ожидать от спецслужбы законных действий не приходится. А если дело одесского убийцы еще и начнут рассматривать "общественные советы" вроде того, о котором заявил Ермак, то оно никогда до суда не дойдет.

Подарок к карантину: повышение тарифов на электричество

Пока полстраны сидит по домам, проедая последние резервы, во власти креативят планы повышения коммунальных тарифов. Вчера стало известно, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) представила проект по подорожанию электричества для населения. Согласно этому проекту, должен быть упразднен льготный тариф на первые сто киловатт в месяц, которые сейчас стоят 90 гривен.

По плану НКРЭКУ, все электричество для населения будет стоить 1,68 грн за киловатт.

Чем комиссия объясняет свое желание увеличить тарифы? Все объяснение можно свести к двум словам: деньги нужны. Оказывается, власть таким образом хочет решить проблему "зеленого тарифа" (то есть оплаты электроэнергии, полученной с помощью ветра или солнца), который в четыре раза выше нормального тарифа.

На эти цели с каждого украинской семьи хотят дополнительно сдирать как минимум 78 гривен в месяц и передавать собранную сумму частным компаниям, производящим "зеленую энергию". Причем сумма, которую НКРЭКУ хочет переложить из карманов украинцев в частные карманы, равняется 12 миллиардам гривен в год (подробнее о ситуации с ростом тарифов на электроєнергию можно прочитать здесь).

Такие планы циничны в принципе. Но они вдвойне циничнее в ситуации, когда значительная часть граждан осталась без источников доходов по указке самой власти. В такой ситуации даже недавно объявленные повышения тарифов мобильных операторов выглядят, мягко говоря, несвоевременными с этической точки зрения, а уж планы государства повышать тарифы и вовсе можно приравнять к преступлению.