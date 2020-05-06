Украинцев могут запереть на карантин до осени. Фото: pixabay.com
Украинцев могут запереть на карантин до осени. Фото: pixabay.com

План власти – карантин до осени?

Опубликованная вчера статистика по заболеваемости коронавирусом дала, наконец, надежду на улучшение ситуации. По данным за понедельник, заболели 366 человек, а вылечились 256 – и это существенное приближение к той черте превышения выздоровления над заболеваемостью, после которой можно говорить, что пик пройден, и отменять карантин.

Но несмотря на оптимистичную статистику власть вчера лишь разочаровывала людей. Она, правда, начала говорить не только о ближайших планах, но и что-то планировать на будущее. Однако в этих планах нет ничего, что могло бы порадовать.

Так, вчера представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявил, что в ближайшие недели возможно только ослабление карантина, а полностью он будет отменен в лучшем случае в конце июня, а в худшем – в сентябре.

Правда, неясно, какие именно элементы карантина будут оставлены "на десерт". Но слова Мокана совпадают с инсайдерской информацией "Страны" о том, что метро в Киеве, Харькове и Днепре запустят только в конце июня. Для трех названных городов-миллионников это и будет, собственно, моментом отмены карантина, так как только после запуска метро и прочего общественного транспорта сможет полноценно заработать все остальное.

А значит, позавчерашнее объявление Кабмина о том, что карантин продлен до 22 мая – это условность. Впрочем, премьер вчера сказал о том, что ограничения вполне могут быть продолжены и после 22 мая. И уже сейчас можно более-менее уверенно утверждать, что именно так все и будет.

Соответственно, тем миллионам граждан, работа которых зависит от работы общественного транспорта, до конца июня рассчитывать не на что. Как вчера стало известно, за время карантина число официальных безработных в Украине увеличилось на 166 тысяч человек. Или же почти в полтора раза.

Вчера же "Укрзализныця" объявила о переводе своих сотрудников на сокращенную рабочую неделю – с соответствующим уменьшением заработной платы. И теперь вопрос: насколько еще хватит кубышки у наших граждан, чтобы пережить это?

Минздрав все-таки остановит медреформу?

Власть начала критиковать медреформу Супрун

Если тема коронавируса сейчас звучит в основном в привязке к теме карантина, то собственно о здравоохранении больше говорят в контексте второго этапа медреформы, начавшегося 1 апреля. Но если раньше его обсуждали в основном врачи, то теперь, наконец, эту тему подняла власть.

По горячим следам позавчерашнего заявления президента министр здравоохранения Максим Степанов оперативно представил план по "корректировке" второго этапа медреформы, который в основных пунктах означает фактическую ее отмену. Правда, сама власть говорит не об отмене, а о переносе на 1 января 2021 года, но в нынешних условиях о январе никто не думает.

Главное, что хочет вернуть Минздрав, – это финансирование всех больниц на уровне не менее прошлого года. Конечно, и тот уровень был очень невысоким. Но это все-таки лучше, чем предполагавшееся по медреформе урезание средств на 40-60% целому ряду профильных клиник.

А самое главное – сохранение финансирования 2019 года означает, что печально известный принцип Супрун "копейки ходят за пациентом" действовать не будет – его заменит гарантированное финансирование.

Ульяна Супрун вчера, кстати, отозвалась и на выступление Зеленского, и на планы Степанова. По ее словам, остановив реформы, власть сохранила уравниловку и лишила врачей высоких зарплат. Правда, она не объяснила, почему против ее проекта медреформы больше всего выступают как раз врачи – неужели они против высоких зарплат?!

Впрочем, секрета тут нет. План медреформы предполагал, что у одних врачей нагрузка увеличится в три раза, а зарплата в два раза. Но из-за этого значительная часть остальных врачей будет уволена.

Вот только сможет ли оставшаяся треть врачей обеспечить качественную медицину для всего населения – это большой и самый главный вопрос, на который Супрун отвечать не захочет.

Потому что ответ на него будет отрицательным. 

Пример такого подхода мы видим на примере Штатов, которые стали эпицетром коронаируса в мире, потому что там не хватает ни больниц, ни врачей.

Общественный совет вместо суда?

Ермак анонсировал новую реформу

Тем временем власть объявила о еще одной реформе – весьма нестандартной: функцию судебной системы частично станут выполнять общественные советы. Как объявил глава Офиса президента Андрей Ермак, Банковая уже в ближайшие дни планирует создать общественный совет, который будет обсуждать резонансные уголовные дела вроде дела Татьяны Черновол, подозреваемой в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Войдут в этот общественный совет ветераны АТО и другие подобные авторитеты – то есть, следует понимать, люди, которые по своим политическим взглядам близки к той же Черновол.

И каков будет итог их обсуждения, в общем-то, понятно. Непонятно только, как оно повлияет на следствие, суд и приговор.

Если никак, то смысла в таких обсуждениях нет. Если же повлияет – то это будет означать конец всем надеждам на справедливое правосудие, независимое от политического давления.

В этой истории самое нелепое – это то, что подобную инициативу озвучил именно Ермак – политик, который за последние месяцы подвергался постоянным нападкам со стороны тех самых "активистов и ветеранов", которых он хочет привлечь в совет. Теперь, видимо, он хочет им понравиться.

Однако опыт последних лет показывает, что все, кто заигрывает с радикалами, свою власть теряют. И если даже конкретный Ермак просидит на Банковой лишний месяц, в целом для власти такая тактика будет имиджевым ударом, который не останется для нее без последствий.

Проглотит ли власть давление ультрас?

За Стерненко вступились динамовские ультрас

Радикалы тем временем почувствовали слабину власти и начали диктовать свои условия. Вчера появилось заявление ультрас киевского "Динамо", которые угрожают акциями протеста в случае, если Генпрокуратура объявит одесскому радикалу Сергею Стерненко подозрение в убийстве.

О самом этом деле говорить много не нужно. Все, кто интересуется политикой, знают, что Стерненко действительно является убийцей. Известно, что в течение целого года одесского радикала прикрывала прежняя власть, а потом – уже при нынешней власти – то же самое делал генпрокурор Рябошапка. И только после смены генпрокурора появились заявления о том, что убийца может быть наказан.

Вот отсюда, собственно, и возбуждение со стороны киевских радикалов. По идее, на такие заявления власть должна реагировать – ведь речь идет о давлении на следствие. Как минимум, СБУ должна провести "профилактическую работу".

Однако СБУ за последние два года сама засветилась в качестве одной из главных "крыш" Стерненко, и ожидать от спецслужбы законных действий не приходится. А если дело одесского убийцы еще и начнут рассматривать "общественные советы" вроде того, о котором заявил Ермак, то оно никогда до суда не дойдет.

Подарок к карантину: повышение тарифов на электричество

Власть опять хочет взвинтить коммунальные тарифы

Пока полстраны сидит по домам, проедая последние резервы, во власти креативят планы повышения коммунальных тарифов. Вчера стало известно, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) представила проект по подорожанию электричества для населения. Согласно этому проекту, должен быть упразднен льготный тариф на первые сто киловатт в месяц, которые сейчас стоят 90 гривен.

По плану НКРЭКУ, все электричество для населения будет стоить 1,68 грн за киловатт.

Чем комиссия объясняет свое желание увеличить тарифы? Все объяснение можно свести к двум словам: деньги нужны. Оказывается, власть таким образом хочет решить проблему "зеленого тарифа" (то есть оплаты электроэнергии, полученной с помощью ветра или солнца), который в четыре раза выше нормального тарифа.

На эти цели с каждого украинской семьи хотят дополнительно сдирать как минимум 78 гривен в месяц и передавать собранную сумму частным компаниям, производящим "зеленую энергию". Причем сумма, которую НКРЭКУ хочет переложить из карманов украинцев в частные карманы, равняется 12 миллиардам гривен в год (подробнее о ситуации с ростом тарифов на электроєнергию можно прочитать здесь).

Такие планы циничны в принципе. Но они вдвойне циничнее в ситуации, когда значительная часть граждан осталась без источников доходов по указке самой власти. В такой ситуации даже недавно объявленные повышения тарифов мобильных операторов выглядят, мягко говоря, несвоевременными с этической точки зрения, а уж планы государства повышать тарифы и вовсе можно приравнять к преступлению.

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